Рюте: Надяваме се на прекратяване на огъня в Украйна или мирно споразумение преди лятото

Николай Желязков, БТА

1528
Генералният секретар на НАТО Марк Рюте Снимка: Екс/@EgbertB4715

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте изрази днес надежда преговорите за мир в Украйна да постигнат прекратяване на огъня или мирно споразумение преди лятото на следващата година. Трудно е да се предскаже дали усилията на САЩ ще постигнат успех, каза Рюте на пресконференция в навечерието на утрешното заседание на външните министри от НАТО в Брюксел.

Той отбеляза, че на месец във войната загиват по 20 хиляди руснаци, големи жертви търпи и украинската страна, и това трябва да спре. Да се надяваме да има спорамузение за мир, помагаме с всичко по силите си, добави Рюте. По неговите думи очакванията са войната да свърши така, че Русия никога повече да не напада Украйна.

Пътят на Украйна към НАТО е необратим, но знаем, че няма необходимото единодушие в алианса за приемането на страната в организацията. Затова обсъждаме как Украйна да бъде защитена след като войната приключи, поясни Рюте. Той настоя, че въпросите, свързани с бъдещето на пакта и залегнали в първоначалната чернова на мирното споразумение от последните седмици, ще бъдат решавани от съюзниците отделно.

Приветстваме усилията на САЩ и съм уверен, че накрая мирът ще бъде възстановен, каза Рюте. Той отбеляза, че утре външните министри ще обсъдят променящите се заплахи за сигурността, включително опасностите, създавани от Русия.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте Снимка: Екс/@EgbertB4715

