Рюте: Надяваме се на прекратяване на огъня в Украйна или мирно споразумение преди лятото

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте изрази днес надежда преговорите за мир в Украйна да постигнат прекратяване на огъня или мирно споразумение преди лятото на следващата година. Трудно е да се предскаже дали усилията на САЩ ще постигнат успех, каза Рюте на пресконференция в навечерието на утрешното заседание на външните министри от НАТО в Брюксел.

Той отбеляза, че на месец във войната загиват по 20 хиляди руснаци, големи жертви търпи и украинската страна, и това трябва да спре. Да се надяваме да има спорамузение за мир, помагаме с всичко по силите си, добави Рюте. По неговите думи очакванията са войната да свърши така, че Русия никога повече да не напада Украйна.

Пътят на Украйна към НАТО е необратим, но знаем, че няма необходимото единодушие в алианса за приемането на страната в организацията. Затова обсъждаме как Украйна да бъде защитена след като войната приключи, поясни Рюте. Той настоя, че въпросите, свързани с бъдещето на пакта и залегнали в първоначалната чернова на мирното споразумение от последните седмици, ще бъдат решавани от съюзниците отделно.

Приветстваме усилията на САЩ и съм уверен, че накрая мирът ще бъде възстановен, каза Рюте. Той отбеляза, че утре външните министри ще обсъдят променящите се заплахи за сигурността, включително опасностите, създавани от Русия.