ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спас Делев фурия в първия си мач като баща, "Локо"...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21831333 www.24chasa.bg

Европейската прокуратура разследва обществена поръчка за подготовка на млади дипломати в ЕС

Николай Желязков, БТА

2472
Разследването засяга организирането на деветмесечен дипломатически курс през 2021-2022 г. СНИМКА: Pixabay

Европейската прокуратура съобщи, че разследва съмнения за нарушения по обществена поръчка, свързана с обучението на млади дипломати в ЕС. Тази сутрин са били извършени претърсвания в Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) в Брюксел и в Колежа на Европа в Брюж, трима служители са били задържани.

Според съобщения в медии в Белгия, сред задържаните е Федерика Могерини - бивш върховен представител на ЕС по външната политика и сигурността (2014-2019), и ръководител на Колежа на Европа от 2020 година. Друг от задържаните е бившият генерален секретар на ЕСВД Стефано Санино, се твърди в съобщенията.

Говорител на ЕК потвърди по-рано днес единствено претърсванията в Брюксел и отбеляза, че те са свързани с разследване на дейности при предишен мандат на институциите на ЕС. Той не потвърди и не отрече, че има задържани служители на европейската дипломатическа служба.

Според съобщението на Прокуратурата на ЕС, разследването засяга организирането на деветмесечен дипломатически курс през 2021-2022 г., като се проверяват съмнения, че служители на Колежа на Европа предварително са знаели условията за участие в предстояща обществена поръчка и са имали очаквания, че учебното заведение ще я спечели. Прокуратурата проверява дали няма нарушение на европейските правила за честно състезание при обществените поръчки.

Разследването е довело досега до свалянето на имунитетите на няколко служители, се отбелязва в съобщението. Прокуратурата уточнява, че в случая може да се установят измами, корупция, конфликт на интереси и нарушаване на професионалната тайна.

Разследването засяга организирането на деветмесечен дипломатически курс през 2021-2022 г. СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Вижте видео на "24 часа" от протеста и погрома