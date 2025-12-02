Земеделците блокираха митнически пункт "Евзони"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Земеделски производители отново блокираха митническия пункт "Евзони", на входа към Гърция и на изхода към Северна Македония.

Припомняме, че вчера, в 18:00 часа, те първоначално блокираха входа към Гърция само за камиони, а след това продължиха с обща блокада, която вдигнаха в полунощ.

На мястото има над 150 трактора и селскостопански машини, а селскостопанската блокада непрекъснато се засилва.

Според изявление, ще бъде разрешено да напускат само гръцки камиони с продукти за износ и съответно влизането в страната, като излизането на частни лица, няма да бъде разрешено.

Днес министърът на гражданската защита Михалис Хрисохоидис подчерта, че правителството няма да позволи на никого да затваря граници и пристанища.

Националната магистрала Атина-Солун остава затворена днес.

Фермери от Фарсала, Тирнавос, Еласона, Платикамбос и други райони на Тесалия са блокирали движението по националната магистрала, а Пътната полиция продължава с отклонения през околовръстни пътища.

Фермерите от блокадата на Никея отново заявяват, че няма да си тръгнат, докато не получат съществени отговори на исканията си, които се отнасят до високата себестойност на производството, ниските продажни цени на продуктите и необходимостта от навременно изплащане на субсидии.

„Ще празнуваме Коледа тук", казват фермери от блокадата на Малгара. Фермерите от община Делта държат пътя затворен от вчера следобед и, както казват, остават твърди в позициите си, като не изключват възможността в рамките на следващите няколко часа да спрат и пътя към Солун.