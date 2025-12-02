Автомобилите Porsche са блокирани в цяла Русия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Стотици собственици на Porsche в Русия са открили, че колите им са блокирани. Това се случва на фона на опасения от умишлена сателитна интерференция.

Шофьорите се оплакват, че колите им внезапно са се блокирали, загубили мощност и отказали да запалят, а собствениците и дилърите предупреждават за нарастваща вълна от повреди, която е оставила стотици автомобили блокирани на място.

Националната криза засегна моделите Porsche, произведени от 2013 г. насам, които са оборудвани с фабричното сателитно устройство за сигурност VTS на марката, пише "Дейли мейл".

Автомобилите са „блокирани" с неизползваеми двигатели, поради загуба на връзка със сателитната система.

Директорът на сервиза на дилърството Rolf, Юлия Трушкова, заяви, че всички модели и всички типове двигатели са засегнати. Компанията не изключва възможността повредата да е била причинена умишлено, според източници в Москва, като подозренията са насочени към Запада.

Тя също така предупреди, че шофьорите на Porsche с двигатели с вътрешно горене могат да установят, че колите им изобщо не реагират без ясна причина, което налага намесата на механици.

Докато на някои шофьори било казано да опитат с прост метод, като изключат акумулаторите на колите си за поне 10 часа, на други било препоръчано да деактивират или рестартират системата за проследяване на превозното средство, известна като VTS, която е свързана с алармения модул.