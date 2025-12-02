Путин: Готови сме за война с Европа веднага. Ако я започнат, скоро няма да има с кого да преговаряме

"Путин предупреди Европа за последствията от евентуална война с Русия". Под това заглавие ТАСС публикува отговорите на руския президент на въпроси на журналисти преди срещата му с американските преговарящи за мир Стив Уиткоф и Джаред Кушнър.

Ако Русия бъде внезапно нападната, много бързо може да възникне ситуация, в която да няма с кого да преговаряме, посочи президентът, пише руската държавна информационна агенция.

"Русия никога не е обмисляла и няма намерение да воюва с Европа. Това е позиция, която руската страна редовно повтаря. Ако обаче Европа внезапно започне война, не може да има съмнение относно готовността на Русия "точно сега", казал Путин.

"Нямаме намерение да воюваме с Европа. Казвал съм го сто пъти. Но ако Европа внезапно поиска да се бие с нас и започне, ние сме готови веднага. Няма никакво съмнение в това", посочи още той.

"Ако Европа внезапно поиска да започне война с нас и наистина го направи, тогава много бързо може да възникне ситуация, в която няма да има с кого да преговаряме", цитира още ТАСС.