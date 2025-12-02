Германският външен министър: Путин си измисля поводи, за да не преговаря за мир

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германският външен министър Йохан Вадефул обвини руския президент Владимир Путин, че многократно измисля поводи, за да избегне започването на мирни преговори с Украйна и изрази съмнение, че посещението на специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф в Москва ще доведе до резултат, предаде ДПА.

„Владимир Путин постоянно търси нови причини да не иска да преговаря", каза Вадефул по време на среща с египетския си колега Бадр Абделати в Берлин днес.

„Затова продължавам да се съмнявам дали изобщо е сериозно готов да говори за мир", добави той.

Очаква се Уиткоф да се срещне с Путин в Москва по-късно през деня за допълнителни разговори относно усилията за прекратяване на войната в Украйна.

Вадефул заяви, че той и американският държавен секретар Марко Рубио са на едно мнение, че е „време за прекратяване на огъня".

По думите му в телефонен разговор вчера двамата са обсъдили, че споразумението за край на войната трябва да доведе до дългосрочен мир и сигурност в Украйна и останалата част на Европа.

Вадефул благодари на администрацията на Тръмп за усилията ѝ да сложи край на бойните действия.

Разговорите на Уиткоф в Москва днес са част от тези усилия, добави той.

Фактът, че изобщо се водят разговори, показва, че Москва може би също се интересува от това „дали е възможно намирането на решение", каза Вадефул.

„Ще продължим усилията си в подкрепа на Украйна", завърши Вадефул.