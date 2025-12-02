Германският външен министър: Путин си измисля поводи, за да не преговаря за мир

Германският външен министър Йохан Вадефул обвини руския президент Владимир Путин, че многократно измисля поводи, за да избегне започването на мирни преговори с Украйна и изрази съмнение, че посещението на специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф в Москва ще доведе до резултат, предаде ДПА.
„Владимир Путин постоянно търси нови причини да не иска да преговаря", каза Вадефул по време на среща с египетския си колега Бадр Абделати в Берлин днес.
„Затова продължавам да се съмнявам дали изобщо е сериозно готов да говори за мир", добави той.
Очаква се Уиткоф да се срещне с Путин в Москва по-късно през деня за допълнителни разговори относно усилията за прекратяване на войната в Украйна.
Вадефул заяви, че той и американският държавен секретар Марко Рубио са на едно мнение, че е „време за прекратяване на огъня".
По думите му в телефонен разговор вчера двамата са обсъдили, че споразумението за край на войната трябва да доведе до дългосрочен мир и сигурност в Украйна и останалата част на Европа.
Вадефул благодари на администрацията на Тръмп за усилията ѝ да сложи край на бойните действия.
Разговорите на Уиткоф в Москва днес са част от тези усилия, добави той.
Фактът, че изобщо се водят разговори, показва, че Москва може би също се интересува от това „дали е възможно намирането на решение", каза Вадефул.
„Ще продължим усилията си в подкрепа на Украйна", завърши Вадефул.