Бивш президент на Хондурас излезе от затвора, след като бе помилван от Тръмп

Бившият президент на Хондурас Хуан Орландо Ернандес, който миналата година бе осъден на 45 г. затвор по обвинение, че вземал подкупи от наркотрафиканти, внесли стотици тонове кокаин в САЩ, бе освободен от затвора след помилването му от американския държавен глава Доналд Тръмп, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Американската федералната служба за местата за лишаване от свобода публикува в сайта си информацията, че вчера Ернандес е бил освободен от затвора "Хейзълтън" в Западна Вирджиния. Новината бе потвърдена от говорител на федералната служба.

Съпругата на Ернандес – Ана Гарсия, благодари на Тръмп за помилването. "След близо четири години на болка, очакване и трудни предизвикателства, моят съпруг Хуан Орландо Ернандес си ВЪРНА свободата, благодарение на помилването от президента Доналд Тръмп", написа Гарсия в социалната мрежа "Екс".

Ернандес, който бе държавен глава от 2014 до 2022 г., бе арестуван по искане на САЩ няколко седмици след като властта бе поета от настоящата президентка Сиомара Кастро. Две години по-късно федерален съд в Ню Йорк наложи на Ернандес наказание от 45 г. лишаване от свобода, след като го призна за виновен във вземане на подкупи от наркотрафиканти, внесли 400 тона кокаин в САЩ. Ернандес пледираше невинен и казваше, че е жертва на отмъщение от страна на наркотрафиканти, екстрадирани в САЩ със съдействие от негова страна.

Журналисти, които в неделя пътуваха заедно с Тръмп на борда на правителствения самолет "Еър форс 1", го попитаха защо е помилвал Ернандес.

"Бях помолен от Хондурас, от много хора в Хондурас", отбеляза Тръмп. "Народът на Хондурас наистина смята, че той е бил натопен и това наистина е ужасно", добави американският президент. Той отбеляза, че по думите на хората, с които е говорил, Ернандес е бил набеден от правителството на предшественика му Джо Байдън. "Аз разгледах фактите и се съгласих", каза в заключение Тръмп.

Той обеща да помилва бившия хондураски държавен глава два дни преди в латиноамериканската страна да се произведат президентски избори. Решението внесе нов елемент в надпреварата и според някои наблюдатели е помогнало на кандидата на Националната партия - Насри Асфура. Според предварителните резултати от вота Асфура печели най-много гласове. Все още обаче не са обявени официалните резултати и преброяването на бюлетините продължава.