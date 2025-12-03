Над 1 млн. европейци умрели заради здравните системи, България пета в класацията

Смъртта на над 1,1 млн. европейци през 2022 г. е можело да бъде предотвратена с по-добри здравни системи и промени в областта на общественото здраве.

Това e едно от заключенията в доклада на ОИСР и ЕС “Здравето отблизо: Европа 2024”. В него експерти посочват, че този висок брой на смъртните случаи е причинен от заболявания и състояния, които са били лесно предотвратими или лечими. Освен това въпросните 1,1 млн. починали представляват около

20% от общия брой смъртни случаи за целия съюз.

Нивата на предотвратима смърт варират доста в Европа, като според експертите има няколко основни фактора. Част от тях са разходите за здравеопазване и разпространението на “предотвратими рискови фактори”, например пушенето на цигари и консумацията на алкохол.

Смъртните случаи са разделени на две категории - предотвратими и лечими. В първата попадат случаи, които биха могли бъдат избегнати чрез подобрения в областта на общественото здраве в най-широк смисъл. Като примери са посочени рак на белия дроб, сърдечни заболявания, COVID-19, смърт, свързана с алкохол, инсулт, инциденти, хронична обструктивна белодробна болест, самоубийство.

Лечимите смъртни случаи са пряко свързани с качеството на здравните грижи. В категорията попадат исхемични сърдечни заболявания, рак на дебелото черво и на гърдата, инсулт, пневмония, хипертония, диабет.

За анализа експертите представили предотвратимите смъртни случаи на 100 хил. души от населението. Първенци в черната класация са източноевропейските и балтийските държави. Начело на списъка е Латвия с 543 предотвратими смърти, следвана от Румъния - 519, Унгария - 512, Литва - 493, и България - 471. В анализа участват и страни, които не са членки на блока - на последно място по предотвратима смърт е Швейцария със 153 случая на 100 хил. души. До нея се нареждат предимно страни от Западна и Северна Европа - Швеция, Норвегия, Нидерландия и Франция отчитат под 200 случая на предотвратима смърт.

Страните от Централна и Южна Европа традиционно отчитат средни нива на предотвратима смъртност. Хърватия, Полша, Турция, Гърция, Чехия и Италия попадат в този диапазон, като повечето от тях регистрират между 200 и 300 случая на 100 хил. души. Макар че Германия се класира под средното ниво за ЕС, сред водещите икономики на блока тя е страната с най-високия дял на предотвратима смърт - 249.

Според доклада сърдечните заболявания са основната лечима причина за смъртност в ЕС, като се равняват на 21% от смъртните случаи. След тях се нареждат рак на дебелото черво - 14%, рак на гърдата и инсулт - по 10%, пневмония - 8%, хипертония - 5%, и диабет - 4%.

През 2021 г. COVID-19 беше водещата предотвратима причина за смъртност - 24%, но според данни на Евростат делът му е спаднал до 10 на сто през 2022 г., като вирусът е отстъпил

първото място на рака на белия дроб

- 19%, следван от сърдечните заболявания - 11%.

Според авторите на доклада големите разлики в страните от ЕС се дължат на редица фактори, сред които разходите за здравеопазване. Друг важен момент е профилактиката. Сърбия, България и Румъния например са на дъното на класацията за скрининг на рак на дебелото черво. Страната ни обаче отчита по-високи нива от средното за ЕС, когато става дума за скрининг за рак на маточната шийка.

