Гръцки министър предупреди земеделците: Не блокирайте гранични пунктове и пристанища

Министърът на защитата на гражданите на Гърция Михалис Хрисохоидис предупреди днес протестиращите от уикенда земеделци да не блокират гранични пунктове, пристанища и друга критична структура в страната.

Пред телевизия Скай той отправи предупреждение, че подобни действия имат последствия.

„Правото на всяка обществена група да протестира е очевидно и конституционно", каза Хрисохоидис, но отбеляза, че има критична инфраструктура, която не може да бъде окупирана от никого, защото това засяга публичните финанси, обществения интерес, националната сигурност и обществения ред. „Има определени закононарушения, за които на човек могат да бъдат повдигнати обвинения", каза министърът.

Като друго условие за протеста той изтъкна въздържането от насилие, след като в края на миналата седмица имаше сблъсъци между протестиращи фермери и полицията.

В момента с известни прекъсвания са блокирани гръцките гранични пунктове Какавя (на границата с Албания) и Дойран и Евзони (на границата със Северна Македония).

Протестиращите земеделци от Серес обаче обявиха намерение утре по обяд да блокират и граничния пункт Промахон (срещу Кулата) на границата с България.

Земеделските асоциации в Североизточна Гърция решиха, че ще започнат протестни действия от неделя, 7 декември, когато се канят да затворят граничния пункт Кастаниес (с Турция) и Орменион (с България срещу Свиленград).

В момента са блокирани и редица главни пътища – магистралата Солун – Атина при Малгара и Лариса, главният път E65 при Кардица, магистралата Егнатия при Комотини и др. На тези места властите са осигурили алтернативни обиколни маршрути.

Очаква се тази вечер протестиращите земеделци, към които се присъединиха и животновъди, да вземат решение за протестите утре. Вече се споменава възможността за блокади на пристанища и дори на летища.

Към недоволството от забавените европейски субсидии заради тазгодишния корупционен скандал с гръцката агенция по общностните плащания ОПЕКЕПЕ се прибавя и настояване за мерки заради проблемите с природни бедствия и заболяванията по животните, които засегнаха тежко първичния сектор в страната.

Заместник-министърът на аграрното развитие Христос Келас съобщи по телевизия Скай, че до момента са изплатени 70 процента от предварителните плащания за земеделците. Това е станало с месец закъснение заради интензивните проверки, но и по искане на самите земеделци, защото са имали проблеми със системата за идентифициране на земеделските имоти.