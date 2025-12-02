Все повече японци “за” принцеса Аико да е императрица - тя навърши 24 години

Дори ООН призова да се промени конституцията, за да може жена да наследи трона

Вълна на кралски феминизъм заля Япония. След като в понеделник единственото дете на император Нарухито - принцеса Аико, навърши 24 години, се чуха повече гласове за промени в консервативната конституция на страната, които да ѝ разрешат да наследи 1500-годишния хризантемов трон.

Принцеса Аико се радва на голяма популярност сред поданиците си, а ново социологическо проучване показа, че поне 90% от японците са готови да я посрещнат за свой държавен глава. Общественият натиск за изменение на закона за унаследяване на короната, който сега взема предвид само първородните мъже в управляващата династия, се изостри допълнително, когато Япония бе оглавена от първата жена премиер - Санае Такаичи, по-рано през октомври.

В миналото е имало опити за промяна в конституцията на страната, но са били бламирани. Най-скорошният е от 2006 г., когато бившият премиер Джуничиро Коидзуми подготвя проектозакон. По-късно същата година се ражда настоящият престолонаследник и братовчед на Аико - принц Хисахито. Събитието поражда вълна на национализъм в политическата класа на Япония, което забавя работата по промените. Те са спрени окончателно година по-късно, когато на стола на Коидзуми застава консерваторът Шиндзо Абе, който заявява пред парламента, че отменя законопроекта на предшественика си.

Нуждата от конституционни реформи не е провокирана само от популярността на Айко. Императорската династия практически изчезва, защото има все по-малко наследници. Хисахито навърши пълнолетие през 2024 г.

Дори Комитетът за правата на жените на ООН в Женева призова Токио да позволи да има императрица. Оттам добавиха, че отказът да се направи това пречи на равенството между половете в страната. Бившият премиер Шигеру Ишиба обаче определи призива като “жалък” и “неуместен”.

