Монтана и Пирот създават нов туристически продукт

Започна срещата на Путин със специалния пратеник на САЩ Уиткоф и зетя на Тръмп

Владимир Путин. Снимка Ройтерс

Руският президент Владимир Путин вече прие специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и с Джаред Къшнър, зет на американския президент Доналд Тръмп, за да разговарят за слагането на край на войната в Украйна, се вижда на снимки, публикувани в руски медии, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Съветникът на Путин Юрий Ушаков и специалният пратеник Кирил Дмитриев също взеха участие в срещата.

Вашингтон преди десет дни представи план от 28 точки, много от които са в полза на Москва, който е изготвен без европейските съюзници на Киев и има за цел да сложи край на конфликта, започнал с руската офанзива срещу Украйна през февруари 2022 г, отбеляза АФП.

