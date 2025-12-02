Украйна: Боевете в Покровск продължават

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украинската армия съобщи, че боевете в Покровск продължават, въпреки че Русия заяви вчера, че е превзела стратегическия град, важен за украинската логистика на изток, предаде Франс прес.

Украинската източна армейска група, която отговаря за района, посочи в изявление, че "щурмовите операции, както и операциите по издирване и елиминиране на врага в района на град Покровск продължават".

Русия вчера разпространи видео, в което се вижда как руски войници издигат знамето си на централния площад в града. Киев заяви, че това видео е инсценировка, съобщи БТА.

"Нашествениците отново се опитаха да издигнат знамето си в един от градските квартали, за да могат пропагандистите да го използват като "доказателство" за превземането на града. След това те избягаха бързо. Прочистването на вражеските групи продължава", се казва още в изявлението на украинските сили.

Руският президент Владимир Путин потвърди пред журналисти в Москва днес, че Покровск е "изцяло в ръцете на руските въоръжени сили".

Путин покани журналистите, които подлагат на съмнение информацията, да посетят града, за да се уверят лично.

"Вече предложих на вашите колеги, включително чужденци, да посетят Красноармейск (името на Покровск от времето на СССР - бел. ред.), за да видят сами какво се случва там", каза руският държавен глава.

Покровск е стратегическа точка за контрол над пътища и железопътни линии, като превземането му би усложнило снабдяването на украинските войски и би дало на руските сили възможност за напредък на запад и север към ключови градове като Краматорск и Славянск, отбелязва АФП.