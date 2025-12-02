ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Монтана и Пирот създават нов туристически продукт

Сибига: Коментарите на Путин показват, че Русия заплашва свободното корабоплаване на Украйна

Украинскит външен министър Андрий Сибига СНИМКА: Х/@erny110393

Външният министър на Украйна заяви днес, че последните коментари на руския президент Владимир Путин показват, че Русия заплашва свободното корабоплаване в Черно море и не е готова да сложи край на войната си срещу Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

„За втори пореден ден Путин прави изявления, които показват, че той не планира да сложи край на войната“, написа Андрий Сибига в платформата “Екс”.

„Вчера той заяви, че е готов да воюва през зимата. Днес заплашва морските пристанища и свободното корабоплаване.“, каза още Сибига.

"Нямаме намерение да влизаме във война с Европа, но ако Европа я иска и я започне, сме готови сега", каза Путин по- рано пред репортери преди предстоящата му среща в Москва с американския пратеник Стив Уиткоф.

