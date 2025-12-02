Зеленски: Темпото на мирните преговори ми вдъхва оптимизъм

Украинският президент Володимир Зеленски каза днес по време на визитата си в ирландската столица Дъблин, че се страхува, че САЩ може да изгубят интерес към преговорния процес за постигане на мир в Украйна и че целта на Русия е точно такава, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Да, страхувам се. Ако някой от съюзниците ни се измори, се страхувам (от вероятността това да стане)", заяви Зеленски в отговор на въпрос страхува ли се, че САЩ може да изгубят интерес към преговорния процес.

"Целта на Русия е да пресекат интереса на САЩ към тази ситуация", добави украинският държавен глава.

По-рано днес той посочи, че мирните преговори му са започнали да му вдъхват оптимизъм поради темпото на преговорния процес и заинтересоваността на САЩ относно намирането на решение в конфликта с Русия.

"В моите думи се долавя оптимизъм благодарение на ускоряването на темпото на преговорите. Той идва и от американската страна, от проявената заинтересованост на САЩ от преговорния процес. В момента Америка не се отдръпва от нито един дипломатически начин на диалог и това е добре", обърна внимание президентът на Украйна