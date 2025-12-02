Папата заговори за визити в Африка и Латинска Америкя

Папа Лъв XIV заяви, че подготвя пътуване в Африка, предаде Франс прес.

"Надявам се да посетя Африка. Това може да бъде следващото ми пътуване. Предстои да се потвърди“, заяви главата на Римокатолическата църква пред журналисти по време на пресконференция в самолета, с който се завърна от Бейрут в Рим. Той беше на обиколка в Ливан и Турция, първото му задгранично пътуване, откакто оглави църквата.

"Лично аз се надявам да отида в Алжир, за да посетя местата, на които е живял Свети Августин, но също и за да продължа диалога и да изплета връзки между християнския и мюсюлманския свят“, заяви Лъв Четиринадесети, който принадлежи към Августинския орден.

Основан през 13-и век, орденът постановява членовете му да живеят според правилата на общия живот, на споделяне и на търсене на истината. Той наброява близо 3000 членове в петдесетина страни.

"Фигурата на Свети Августин играе важна роля на мост, защото в Алжир той е много почитан като син на отечеството“, заяви папата.

Свети Агустин (354-430) е голям мислител на християнството. Той е роден в настоящия алжирски район Сук Арас. Бил е епископ на древния град Хипон, който днес е град Анаба, в Северозападен Алжир. Канонизиран е през 1298 г.

Според ватикански източник Камерун и Екваториална Гвинея също са обмисляни като евентуални дестинации на папата по време на негова африканска обиколка.

Пред журналистите в самолета Лъв Четиринадесети заяви също така, че би искал да посети Латинска Америка, в частност Аржентина и Уругвай. Той се пошегува, че в Перу, където е работил като мисионер над 20 години, също ще бъде добре приет.

Що се касае до датата на пътуването в Латинска Америка, Лъв Четиринадесети спомена само 2026 г. и 2027 г.