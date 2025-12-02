ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Лора Христова и Валя Димитрова взеха точки в първи...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21833335 www.24chasa.bg

Тръмп нарече войната в Украйна бъркотия

3352
Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че войната в Украйна е "бъркотия" и представлява ситуацията, която не е лесна за разрешаване, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Тръмп говори по време на последното за тази година заседание на кабинета, което бе излъчено по телевизията. 

Американският президент подчерта също така, че след няколко седмици Националната гвардия ще бъде разположена в Ню Орлиънс, щата Луизиана. 

Тръмп съобщи заедно с министъра на транспорта на САЩ Шон Дафи, че администрацията във Вашингтон ще реконструира международното летище "Вашингтон-Дълес" в щата Вирджиния, в близост до Вашингтон.

"Ще реконструираме и летище "Вашингтон-Дълес", защото не е добро летище. То трябва да бъде страхотно летище. То изобщо не е добро летище", заяви Тръмп по време на заседанието на кабинета в Белия дом. 

 

 

 

Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Вижте видео на "24 часа" от протеста и погрома