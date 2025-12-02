Тръмп нарече войната в Украйна бъркотия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че войната в Украйна е "бъркотия" и представлява ситуацията, която не е лесна за разрешаване, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Тръмп говори по време на последното за тази година заседание на кабинета, което бе излъчено по телевизията.

Американският президент подчерта също така, че след няколко седмици Националната гвардия ще бъде разположена в Ню Орлиънс, щата Луизиана.

Тръмп съобщи заедно с министъра на транспорта на САЩ Шон Дафи, че администрацията във Вашингтон ще реконструира международното летище "Вашингтон-Дълес" в щата Вирджиния, в близост до Вашингтон.

"Ще реконструираме и летище "Вашингтон-Дълес", защото не е добро летище. То трябва да бъде страхотно летище. То изобщо не е добро летище", заяви Тръмп по време на заседанието на кабинета в Белия дом.