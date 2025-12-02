Кралското семейство е изправено пред ново разследване на всички имоти в Crown Estate

Днес бе започнато официално разследване на имотите на Кралското семейство, собственост на Crown Estate. Това се случва след скандала с Андрю Маунтбатън-Уиндзор и неговата символична наемна цена в Royal Lodge.

Комитетът по публичните сметки обяви разследване, което ще проучи съотношението между цена и качество за данъкоплатците. Членовете на парламента в комитета предизвикаха Crown Estate да обясни как гарантира добро съотношение между цена и качество по отношение на Royal Lodge, пише "Дейли мейл".

Опозореният бивш принц живее в разкошната 30-стайна къща, разположена на 98 акра в Windsor Great Park, без да плаща наем от две десетилетия.

През октомври Комитета по публичните сметки поиска обяснение за условията на живот на Андрю, в светлината на сериозните и тревожни обвинения срещу него. Днес комитетът публикува отговорите, които е получила от Crown Estate и Министерството на финансите.

"След като обмислихме получената информация, тя ясно представлява начало на основа за разследване. Сега очакваме заключенията, които Националната сметна палата ще изведе от тази информация, и планираме да проведем разследване въз основа на получените доказателства през новата година", каза Сър Джефри Клифтън-Браун, председател на комисията.