Папа Лъв XIV: САЩ да не се опитват да свалят Мадуро с военна сила

Папа Лъв XIV призова правителството на президента на САЩ Доналд Тръмп да не се опитва да свали от власт венецуелския президент Николас Мадуро с военна сила, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

На въпрос по време на разговор с журналисти на борда на самолета напът за Ватикана за това какво мисли за заплахите от страна на Тръмп да свали Мадуро със сила, предстоятелят на Римокатолическата църква отговори, че е "по-добре да се търсят начини за диалог или може би натиск, включително икономически".

Администрацията на Тръмп обмисля варианти за борба с това, което Вашингтон представя като ролята на Мадуро в трафика на наркотици, които убиват американци. Президентът социалист на Венецуела отрича да има каквато и да е било връзка с подобна незаконна дейност.

Папа Лъв Четиринадесети, който разговаря с журналистите на борда на самолета след посещенията си в Турция и Ливан - първата му визита в чужбина, подчерта, че Вашингтон трябва да търси други начини за постигане на промяна, "ако това е, което искат да направят САЩ".

Миналият месец агенция Ройтерс съобщи, че сред вариантите, които САЩ обмислят, е и опит за преврат срещу Мадуро, и че американската армия е готова за нова фаза от продължаващата вече няколко месеца операция за борба с наркотрафика, която включва засилено американско военно присъствие в Карибско море и удари по плавателни съдове, за които се предполага, че превозват наркотици.

Папата обърна внимание и на това, че сигналите, идващи от администрацията на Тръмп относно политиката спрямо Венецуела, са неясни.

"От една страна изглежда, че е имало разговор между двамата президенти", заяви Светият отец, позовавайки се на телефонния разговор между Тръмп и Мадуро. "От друга страна съществува опасност, има вероятност да се предприемат някакви действия, някаква (военна) операция", подчерта папата. "Гласовете, които идват от САЩ, се променят с определена честота", добави той.