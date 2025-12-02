ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп: Всяка държава, която внася контрабандно наркотици в САЩ, може да бъде атакувана

Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че всяка страна, която внася контрабандно наркотици в Съединените щати, може да бъде атакувана, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

"Всеки, който прави това и продава в нашата страна, е обект на атака“, каза Тръмп пред репортери по време на заседание на кабинета в Белия дом, след като повдигна въпроса за контрабандата на кокаин от Колумбия.

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви по-рано днес, че правителството подкрепя решенията на своите военнокомандващи в контекста на атаките срещу предполагаеми кораби за контрабанда на наркотици от Венецуела.

Хегсет, говорейки на заседание на кабинета заедно с президента Доналд Тръмп, заяви, че САЩ са спрели ударите, защото сега е трудно да се засичат кораби с наркотици в открито море. "Но ударите срещу наркотрафикантите ще продължат", обяви той.

Тръмп води днес последното заседание на кабинета си за календарната година.

