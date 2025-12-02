Управляващата партия в Грузия ще съди Би Би Си

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Управляващата партия в Грузия обяви, че ще съди британската медийна корпорация Би Би Си заради обвинения, че срещу антиправителствените демонстранти миналата година е бил използван боен химикал от Първата световна война.

Медията заяви, че информацията се основава на оценки от експерти по химическо оръжие и информация от източници в грузинската полиция и медицинските служби.

Партията "Грузинска мечта" определя твърденията като "абсурдни и неверни".

Грузинските служби разследват дали има престъпление, което е застрашило живота и здравето на гражданите или публикацията на Би Би Си е престъпно изопачаване, навредило на националните интереси на Грузия, съобщава БНТ.

Според британската медия химическият агент е бил приложен чрез водните оръдия, използвани срещу демонстрантите.

Потърпевши се оплакват от парене по кожата, недостиг на въздух, кашлица и повръщане, които продължават със седмици.

Протестите ескалираха, след като Тбилиси замрази процеса на присъединяване към Европейския съюз.

Ефектът е много по-тежък, отколкото от обичайно използваните при безредици лютив спрей и сълзотворен газ.

"Би Би Си не се придържа към стандартите на ненадеждните телевизионни канали, които оперират в Грузия. Изглежда, че стандартите на Би Би Си са ерозирали и сега тази медия може да излъчва обикновена лъжа, което е едновременно тъжно и достойно за съжаление", заяви грузинският премиер Иракли Кобахидзе.

Британската медия се позовава на множество източници в страната и извън нея, както и на преки свидетелства на демонстранти, активисти, експерти на ООН и на документи.

Би Би Си посочва, че въпросният бромобензил цианид е използван от французите срещу германската армия през Първата световна война.

Изваден е от употреба през 30-те заради дълготрайни последици и е заменен от сълзотворен газ.

Публикацията е от обществен интерес и събраните доказателства са представени по ясен начин, уверява Би Би Си.

"Помните и хората видяха, че Грузинска мечта използва незаконна и прекомерна сила срещу мирни демонстранти. Въпросът сега е какво допълнителни средства са прилагани. Това изисква разследване при независими и справедливи юридически условия, които управляващите не осигуряват", коментира Гига Парулава, депутат от опозицията.

Грузия влезе в политическа криза след парламентарните избори преди година. Опозицията оспорва победата на управляващата партия "Грузинска мечта" и организира масови демонстрации с обвинения към властта в авторитаризъм и курс към сближаване с Русия за сметка на Европейския съюз.

От своя страна правителството обвинява опозицията в опит за насилствено завземане на властта и търсене на конфронтация с Москва.