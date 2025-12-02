ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бобоков-младши остава в ареста за 72 часа, парите ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21833842 www.24chasa.bg

Нетаняху иска от Тръмп още подкрепа за молбата му за помилване

1924
Израелският премиер Бенямин Нетаняху СНИМКА: Екс/@netanyahu

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху е поискал в телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп повече подкрепа във връзка с молбата му за помилване, подадена до президента на страната Ицхак Херцог по делото за корупцията, в което израелският премиер е обвиняем, предаде Ройтерс, позовавайки се на американския сайт "Аксиос". 

В неделя премиерът подаде официална молба до Херцог да бъде помилван по делото за корупция. Тръмп неведнъж е отправял искания в подкрепа на Нетаняху. 

Нетаняху, най-дълго управлявалият премиер на Израел, беше обвинен през 2019 г. в подкуп, измама и злоупотреба с доверие след години на разследвания. Процесът срещу него започна през 2020 г., съобщи БТА. 

Премиерът многократно е отричал да е извършил някакво престъпление и не е признал вина в молбата си за помилване, като адвокатите на Нетаняху заявяват, че той вярва, че съдебното производство, ако бъде приключено, ще завърши с пълно оправдание. 

 

 

Израелският премиер Бенямин Нетаняху СНИМКА: Екс/@netanyahu

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Вижте видео на "24 часа" от протеста и погрома