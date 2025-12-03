Тръмп заплаши и Колумбия

Американският президент Доналд Тръмп заплаши, че САЩ може да започнат да нанасят удари по Латинска Америка . Действията ще са като отговор в борбата срещу наркокартелите. Според Тръмп атаките ще започнат "много скоро".

"Всеки, който прави това и продава в нашата страна, е обект на атака", каза Тръмп.

Колумбия веднага отвърна на заплахите на САЩ, съобщи Си Ен Ен.

"Елате в Колумбия, г-н Тръмп, каня ви, за да участвате в унищожаването на 9 лаборатории, което правим ежедневно, за да предотвратим кокаина да достигне САЩ. Без ракети, аз унищожих 18 400 лаборатории по време на моето управление; елате с мен и ще ви покажа как се унищожават, по една лаборатория на всеки 40 минути, но не заплашвайте нашата суверенитет, защото ще събудите Ягуара. Атаката срещу нашия суверенитет е обявяване на война; не разрушавайте две столетия дипломатически отношения. Вече ме оклеветихте; не продължавайте по този път", каза президентът Густаво Петро .