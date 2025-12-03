ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Уиткоф и зетят на Тръмп излетели от Москва в 2 ч през нощта

Стив Уиткоф Снимка: Снимка: Екс/ @SteveWitkoff

Самолет, за който се смята, че е на специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф, излетя от Москва рано тази сутрин след преговорите в Кремъл за уреждане на войната в Украйна, съобщиха световните агенции, цитирани от БТА.

Агенциите, позовавайки се на източници от авиационните власти, съобщиха, че самолетът, с който вчера е пристигнал Уиткоф, излетял от летище Внуково в руската столица около 02:00 часа местно време.

Уиткоф и зетят на американския президент Доналд Тръмп Джаред Къшнър преговаряха продължение на пет часа в Кремъл с руския президент Владимир Путин.

