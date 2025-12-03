ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Страните членки на ЕС се споразумяха за законопроект за засилване на борбата срещу корупцията

1200
В целия ЕС подкупите в публичния и в частния сектор, злоупотребата с власт и възпрепятстването на правосъдието ще се считат за свързани с корупция престъпления. СНИМКА: Пиксабей

Страните членки на ЕС постигнаха първоначално споразумение за минимални стандарти относно това как държавите да дефинират и санкционират свързаните с корупция престъпления в наказателния си кодекс, обяви Съветът на ЕС, цитиран от ДПА.

Новият законопроект съдържа и мерки за предотвратяване на корупцията, както и правила за по-ефективни разследвания и съдебни процеси, съобщава БТА.

Предвижда се за първи път в законите на страните от ЕС да бъде определено по единен и междусекторен начин какво представлява корупция и как тя трябва да се наказва, съобщи Съветът на ЕС след преговори с Европейския парламент.

В целия ЕС подкупите в публичния и в частния сектор, злоупотребата с власт и възпрепятстването на правосъдието ще се считат за свързани с корупция престъпления. В бъдеще ще има и единни стандарти за поведение на държавни длъжностни лица.

Освен това новите правила ще определят как държавите трябва да наказват свързаните с корупция престъпления на национално ниво. Нарушителите ще получават наказания от три до пет години лишаване от свобода, в зависимост от престъплението. Ще има и единни правила за това кога държавните служители, признати за виновни по обвинения в корупция, трябва да губят работата си.

За предотвратяване на престъпленията всяка страна от ЕС ще трябва да създаде център за борба с корупцията. Страните членки също така ще трябва да създадат списъци на професиите и отраслите, които са особено тежко засегнати от корупция.

