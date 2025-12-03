Кои са най-екзотичните предизборни обещания на кандидатите за кмет на Букурещ

До изборите за кмет на Букурещ остават пет дни, а част от кандидатите за поста сипят екзотични обещания, някои от които невъзможни за постигане, пише в свой материал по темата вестник „Адевърул", цитиран от БТА.

Гран при на Формула 1 в Букурещ

Най-младият кандидат за наследник на настоящия президент Никушор Дан на кметския пост, 32-годишният Лазар Рареш, предприемач и заместник-председател на партията „Румъния в действие", лансира идеята за организиране на кръг от Формула 1 в Букурещ.

„Формула 1 означава асфалт, който издържа и град, който се учи да се движи ефективно", аргументира се той в ефира на националната телевизия ТеВеРе. По негови изчисления реализирането на проекта би струвало над 100 милиона евро.

Подобна сума общината отпуска за изплащане на помощи на хора с увреждания, отбелязва вестник „Адевърул" и допълва, че новият кмет на Букурещ ще трябва да намери съфинансиране и за големи проекти, като например рехабилитация на трамвайни линии и подмяна на топлопроводи.

Впрочем идеята за провеждане на Гран при на Формула 1 в Букурещ не е нова. Когато беше министър-председател, Виктор Понта заяви, че иска да организира кръг от Формула 1 по улиците на града.

Дюнери в училищата

Друга екзотична идея идва от Оана Крецу – основателката на Обединената социалдемократическа партия. В серия видеоклипове на своя официален профил в социалната мрежа ТикТок тя предлага безплатната закуска в учениците – кифла с мляко – да се замени с дюнер.

„Ако Никушор Дан стане президент, той харесва дюнер, има деца и знае какво е дюнер, то тогава аз ще се кандидатирам за кмет на Букурещ и ще започнем да предлагаме дюнер вместо кифла с мляко. Първо в училщата в Букурещ, после и в цялата страна. Защото Никушор Дан харесва дюнер", гласи едно от посланията ѝ в Интернет, харесано от над 260 000 души.

Безплатен обществен транспорт

Независимата кандидатка, журналистката от румънската Телевизия Реалитатя Анка Александреску, която е подкрепена от националистичния Алианс за обединение на румънците, лансира идея, която предлагаше и предишната кметица на Букурещ Габриела Фиря през 2016 г. - безплатен обществен транспорт.

„Днес разглеждах цифрите и разговарях с някои специалисти. Знаете ли, че е възможно, чрез усилия и ако печелим пари от туризъм, от други дейности, ако внесем пари в бюджета на столицата от други ресурси, градският транспорт в Букурещ да бъде безплатен? В момента Столичната община субсидира 80 процента от транспорта в Букурещ. Трябва да работим върху градската мобилност", коментира Анка Александреску, цитирана от вестник „Адевърул".

Безплатно паркиране

Друг независим кандидат, Георге Нецою, бивш акционер на футболния клуб Динамо Букурещ, иска никой да не плаща за паркомясто в румънската столица.

„Най-големият проблем в Букурещ сега е трафикът. Ако аз съм кмет, никой шофьор няма да плати нито една лея за паркиране", твърди Нетою в интервю за „Фанатик".

Освен че лишава кметството от важен източник на доходи, Нецою пренебрегва факта, че подобна мярка най-вероятно би довела до недостиг на места за паркиране във важни райони, както се е случило в други градове, които са опитали подобен модел, отбелязва вестник „Адевърул".

Според медията по-реалистична е идеята на опонента му, независимия кандидат и бивш евродепутат Еуджен Теодорович. Вероятно вдъхновен от цената, обещана от бившия кандидат за президент на Румъния Калин Джорджеску за литър гориво, бившият финансов министър твърди, че иска да таксува паркирането с 1 лея на час (около 0,2 евро) – цена, която е пет пъти по-ниска от сегашната.

„Ако стана кмет, от 8 декември паркирането в Букурещ ще бъде само една лея. От 5 леи, колкото струва в момента за час, ще стане 1 лея навсякъде в Букурещ", обещава Теодорович в клип в социалната мрежа Тик Ток.

Топлинна енергия и топла вода на половин цена

Кандидатът на Партията на младите хора Джордже Бурча предлага да намали наполовина разходите за топла вода и топлинна енергия. В момента цената на топлинната енергия е приблизително 350 леи/гигакалория (140 лв), а на топлата вода - приблизително 30 леи/кубичен метър (12 лв). Цените са сред най-ниските в страната, въпреки обстоятелството, че Букурещ е най-проспериращият град, коментира "Адевърул".

Забрана за парадите на ЛГБТ общността

Михай Йоан Ласка, бивш депутат от Алианс за обединене на румънците и настоящ член на Партия на патриотите на румънския народ, обещава да забрани парадите, организирани от ЛГТБ общността. На теория кметът може да забрани провеждането на събитие, но в действителност участниците могат да игнорират подобна разпоредба.