"Амнести интернешънъл" обвини судански паравоенни сили във военни престъпления

Международната правозащитна организация "Амнести интернешънъл" обвини паравоенната група, която се бори срещу суданската армия, в извършване на военни престъпления по време на нападението й по-рано тази година над най-големия лагер за разселени лица в региона Дарфур, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Силите за бърза подкрепа (СБП), които са във война със суданската армия, опустошиха лагера Замзам през април като част от обсадата на град Ел Фашер, столицата на провинция Северен Дарфур. СБП превзеха града, последната крепост на армията в Дарфур, през октомври.

В доклад на "Амнести Интернешънъл" се посочва, че продължилата няколко дни атака на СБП срещу Замзам е включвала убийства на цивилни, вземане на заложници и унищожаване на джамии, училища и здравни клиники, и че те трябва да бъдат разследвани като военни престъпления.

"Ужасяващата и умишлена атака на СБП срещу отчаяни, гладни цивилни в лагера Замзам за пореден път разкри тревожното пренебрежение към човешкия живот", заяви Агнес Каламард, генерален секретар на "Амнести Интернешънъл".

Докладът на "Амнести" е най-новият от редицата доклади на международни правозащитни организации, които обвиняват СБП в жестокости по време на 30-месечната война в Судан. Те включват масови убийства и изнасилвания при нападения над градове, особено в Дарфур. Суданската армия също е обвинена в жестокости по време на войната.

Борбата за власт между армията и СБП прерасна във война през април 2023 г. Конфликтът отне живота на 40 000 души, въпреки че някои правозащитни организации твърдят, че жертвите са много повече.