ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Възползвайте се от тази оферта за ограничено време...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21834690 www.24chasa.bg

Общото събрание на ООН призова Израел да се оттегли от Голанските възвишения

896
Останки от отбранителна линия на Голанските възвишения останала от времето на двете войни водени там.

Общото събрание на ООН прие резолюция, с която изисква Израел да се оттегли от Голанските възвишения, които окупира през 1967 г. и анексира през 1981 г., съобщи ДПА, цитирана от БТА.

Резолюцията бе приета с 123 гласа "за", 7 "против" – включително Израел и САЩ – и 41 "въздържал се".

Голанските възвишения са стратегически важно скалисто плато с дължина около 60 километра и ширина 25 километра. Те бяха завзети от Израел през 1967 г. и анексирани през 1981 г. Това обаче не е признато на международно равнище.

Резолюцията на ООН обявява, че решението на Израел от 1981 г. "да наложи своите закони, юрисдикция и администрация върху окупирания сирийски Голан е нищожно и призовава за неговата отмяна".

"Освен това, Общото събрание призовава Израел да възобнови преговорите по сирийския и ливанския въпрос и да спазва по-рано поетите ангажименти и обещания. Тя също така изисква Израел да се оттегли от окупирания сирийски Голан до линията от 4 юни 1967 г. "

Въпреки че резолюциите, приети от 193-членното Общо събрание, не са задължителни, те имат символично значение и отразяват глобалното настроение.

"Общото събрание на ООН за пореден път доказва колко е откъсната от реалността", заяви израелският посланик в ООН Дани Данон в отговор на гласуването.

„Вместо да се занимава с престъпленията на иранската ос и опасните дейности на милициите в Сирия, то изисква Израел да се оттегли от Голанските възвишения - жизненоважна отбранителна линия, която защитава нашите граждани."

Останки от отбранителна линия на Голанските възвишения останала от времето на двете войни водени там.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание