ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Уан И и Сергей Лавров подчертаха важността на...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21834820 www.24chasa.bg

Израел твърди, че тленните останки, върнати от Газа, не са заложници

1836
Израелският премиер Бенямин Нетаняху

Израел заяви днес, че намерените в Газа тленни останки, върнати на Израел, не съответстват на нито един от мъртвите заложници, отвлечени по време на атаката на "Хамас" през 2023 г., предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

В изявление кабинетът на министър-председателя Бенямин Нетаняху заяви, че съдебномедицинските изследвания са приключили и са установили, че това, което е било върнато във вторник от палестинските милиции, не е свързано с мъртвите заложници.

С останките на двама заложници, останали в Газа, страните са близо до приключване на първата фаза на примирието, постигнато с посредничеството на САЩ, посочва АП.

Двадесет живи заложници и останките на 26 други са върнати в Израел от началото на примирието в началото на октомври. Връщането им е ключова част от условията на нестабилното споразумение, за чието нарушаване "Хамас" и Израел взаимно се обвиняват.

Според палестинските медии останките, предадени във вторник, са били намерени в северния град Бейт Лахия в Газа.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Вижте видео на "24 часа" от протеста и погрома