Проливни дъждове, бури и силни ветрове се очакват в Гърция

Бойка Атанасова, Атина

Буря. Снимката е илюстративна Снимка: pixabay

Нахлува ново тридневно лошо време в Гърция

Очаква се лошо време да удари Гърция от четвъртък сутрин до събота, с проливни дъждове, бури и много силни ветрове.

Според синоптика Янис Калианос, от сутринта на четвъртък, 12 април, до събота, 6 декември, страната ще бъде засегната от барометричен спад, който ще причини проливни дъждове и бури в голяма част от Гърция.

В същото време, ще има много силни южни ветрове, с интензитет, достигащ 7-8 Бофорт, а на моменти дори 9 Бофорт като пориви, главно в моретата и крайбрежните райони.

Държавният механизъм е в готовност, тъй като трябва да се предприемат редица мерки с цел справяне с проблемите, които предстоящото лошо време ще причини.

„Необходимо е внимание, но не и паника. Ще бъде лошо време, което често преживяваме, но на местно ниво може да се окаже сериозно. Избягваме ненужни пътувания, когато има обилни валежи, не се приближаваме до потоци, не пресичаме пътища с вода, не паркираме колите си под дървета и винаги следваме инструкциите на властите", съветва Янис Калианос.

