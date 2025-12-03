КМГ: Уан И и Сергей Лавров подчертаха важността на запазването на резултатите от Втората световна война

На 2 декември Уан И, член на Политбюро на ЦК на ККП и китайски външен министър, се срещна с руския външен министър Сергей Лавров в Москва, съобщи КМГ.

Уан И подчерта, че двете страни са единодушни в решимостта си да защитят резултатите от победата във Втората световна война и да се противопоставят на всички опити за прикриване на колониалната агресия. Той посочи, че като постоянни членове на Съвета за сигурност и всестранни стратегически партньори в новата ера, Китай и Русия трябва да засилят координацията си и твърдо да ограничат провокациите на крайнодесните сили в Япония, които подкопават регионалния мир и стабилност и се стремят към военно превъоръжаване.

Уан И отбеляза още, че неотдавнашната заповед на президента Владимир Путин за въвеждане на безвизов режим за китайските граждани ще улесни двустранния обмен и ще стимулира сътрудничеството между двете страни в различни области.

Сергей Лавров заяви, че взаимните посещения на двамата държавни лидери през тази година са внесли нов импулс в развитието на всестранната координация между Китай и Русия. Той подчерта, че Русия последователно спазва принципа за „един Китай" и твърдо подкрепя позицията на Китай по тайванския въпрос.