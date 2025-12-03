КМГ: Китайски екип използва изкуствен интелект, за да създаде широкоъгълен 3D дисплей, който не изисква очила

Представете си, че гледате състезание с коли на екрана на компютъра си, където автомобилите изскачат в стаята ви и остават добре видими, дори когато се движите от една до другата страна на бюрото си, и всичко това без 3D очила или такива за виртуална реалност. Това потапящо преживяване сега е по-близо до реалността чрез нова технология, разработена от китайски изследователи, съобщи КМГ.

Системата, наречена EyеReal, използва изкуствен интелект, за да създаде 3D визуализации без очила на екрани за настолни компютри, преодолявайки десетилетно предизвикателство в потребителската електроника, става ясно от статия, публикувана в списание „Нейчър".

Изследователи от Шанхайската лаборатория за изкуствен интелект и университета Фудан са използвали изкуствен интелект, който проследява движението на очите и динамично оптимизира изображението. Създаденият от тях дисплей постига висока резолюция от 1920-1080 с честота на опресняване над 50 кадъра в секунда, осигурявайки гладки и естествени визуализации.

„Нашето устройство може да бъде използвано в образователни инструменти, 3D дизайна и виртуалната реалност", казват изследователите.