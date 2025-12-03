На 47-ата сесия на Общото събрание на ООН през 1992 г. трети декември е обявен за Международен ден на хората с увреждания. Основната цел е да се насърчават и защитават правата и благосъстоянието на тази група във всички сфери, като същевременно се повишава обществената осведоменост за тяхното положение и се насърчава по-голяма инклузивност, съобщи КМГ.
Качеството на живот на хората с увреждания в Китай продължава да се подобрява (видео от Китай)
Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.