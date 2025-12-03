Възстановен е градският транспорт в Прищина

След като спря работа за девет дена, градският транспорт в Прищина беше възстановен днес, съобщават косовски медии, цитирани от БТА.

Градският транспорт в косовската столица спря миналия понеделник, 24 ноември, заради блокирани собствени средства на община Прищина, за което кметът на общината Пърпарим Рама, който е от опозиционния Демократичен съюз на Косово (ДСК / LDK), обвини Министерството на финансите. Според него блокирани от Министерството са 35 милиона евро, от които 25 милиона собствени приходи и 10 милиона грант от правителството. Тези средства бяха необходими за покриване на финансови задължения на общината към компанията "Градски транспорт" (Trafiku Urban).

Служителите на градския транспорт и частни превозвачи протестираха всеки ден в продължение на девет дни пред сградата на община Прищина с искане заплатите им да бъдат изплатени.

Според информация на косовския вестник "Коха диторе" община Прищина е започнала да изплаща дълговете си към компанията и частни превозвачи, след като е получила част от средствата от бюджета си. Според косовския финансов министър в оставка Хекуран Мурати до момента на общината са преведени 2,7 милиона евро. Кметът на Прищина изрази надежда вчера общината да получи достъп и до останалата част от средствата.