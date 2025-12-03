ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Урсула фон дер Лайен: Настъпва зората на нова ера на енергийна независимост от Русия

Настъпва зората на нова ера на пълна енергийна независимост от Русия, заяви днес председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по повод приетото тази нощ предварително споразумение за прекратяване на вноса на руски газ в ЕС в следващите месеци, предава БТА.

По нейните думи до началото на руското военно нападение срещу Украйна ЕС е внасял от Русия горива на стойност 12 милиарда евро месечно, като този дял вече е намален до 1,5 млрд. евро. Това все още е твърде много, стремим се към нулеви доставки, посочи Фон дер Лайен. Днес е исторически ден за ЕС, обръщаме досегашната страница завинаги, започва нова епоха, каза тя.

Еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен коментира, че днешният ден е добър за Европа и за Украйна, и лош за Русия. Взимаме невиждано, но необходимо историческо решение, добави той. По неговите думи руският президент Владимир Путин е превърнал енергията в оръжие, изнудвал е държавите от ЕС и използва приходите от продажбата на горива, за да финансира войната срещу Украйна.

Днес казваме "Никога повече", избираме ново бъдеще на енергийна сигурност, с произведена от нас енергия, посочи еврокомисарят. Той съобщи, че ЕК ще представи законопроект за прекратяване и на вноса на руски петрол най-късно до 2027 година.

