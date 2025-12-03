Грузия ще бъде готова за членство в ЕС до 2030 г.

Грузия ще бъде готова да се присъедини към ЕС до 2030 г., но всичко зависи от това дали Брюксел ще смени позицията си, заяви грузинския президент Михаил Кавелашвили в интервю с "Дойче веле", цитирано от ТАСС.

"До 2030 г. Грузия ще бъде готова за членство в ЕС, но днес ние не знаем дали ЕС ще измени възгледите си, тъй като той се ръководи от двойни стандарти. Най-важното е диалогът, но Евросъюзът не участва с нас в него. Понякога той признава правителството, понякога не. Това е абсурдно", подчерта Кавелашвили.

През май миналата година грузинският парламент прие закон за "прозрачността на чуждестранното влияние", а отношенията със страните от ЕС и САЩ се влошиха. ЕС неколкократно призоваваше Грузия да се откаже от закона, но лидерите на управляващата партия "Грузинска мечта - Демократична Грузия" неизменно настояваха, че целта да нормативния акт е да се осигури прозрачността на финансовите потоци на работещите в Грузия неправителствени организации, няколко от които се опитаха да организират революция в страната, отбелязва ТАСС, цитирана от БТА.

На 26 октомври миналата година "Грузинска мечта" победи на парламентарните избори с 53,93% от гласовете и спечели 89 от 150-те места в парламента.

На 28 ноември миналата година "Грузинска мечта" взе решение да прекрати обсъжданията с ЕС относно началото на преговорите за присъединяване към Евросъюза и се отказа от всички европейски бюджетни субсидии, напомня ТАСС.