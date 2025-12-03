ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Германия ще обяви начална оперативна готовност на системата за противоракетна отбрана "Ароу 3"

Противовъздушната отбрана на Германия и нейните партньори ще бъде значително усилена. СНИМКА: Pixabay

Противовъздушната отбрана на Германия и нейните партньори ще бъде значително усилена с активирането на първите елементи от новата система за противоракетна отбрана "Ароу 3" (Arrow 3), заяви германският министър на отбраната Борис Писториус пред ДПА.

"За първи път придобиваме способността за ранно предупреждение и защита на гражданите и инфраструктурата от далекобойни балистични ракети", обясни Писториус, според когото тази стратегическа способност подчертава централната роля на Германия в сигурността на Европа, предава БТА.

Германските военновъздушни сили ще обявят началната оперативна готовност на системата днес на авиобазата "Холцдорф", на около 80 километра южно от Берлин. Първите оперативни компоненти включват радар, пускови установки и обучен персонал, с които вече ще могат да се извършват ограничени защитни операции.

"По този начин защитаваме не само себе си, но и партньорите си и укрепваме европейския стълб на НАТО", заяви Писториус.

Системата е разработена с партньори от Израел и САЩ, като по проекта са работили военни и цивилни служители, стана ясно от думите му. "Ароу 3" ще позволи на Германия за първи път да открива и прихваща балистични ракети извън земната атмосфера. Договорът за придобиването на системата беше подписан преди едва две години.

