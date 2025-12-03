Германия, Норвегия и Естония обещават помощ за Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Естония ще изпрати войски в Украйна, ако бъде договорено гаранциите за сигурност на Украйна да включват разполагането на мироопазваща сила, заяви естонският външен министър днес, преди срещата на външните министри на страните от НАТО в Брюксел, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Латвийската външна министърка Байба Браже заяви днес, че никой не бива да се опитва да получава резултати чрез мирни преговори, след като не може да ги постигне на бойното поле.

Германският външен министър Йохан Вадефул заяви преди министерската среща, че Германия ще предостави на Украйна два пакета от военна помощ на стойност 200 милиона долара.

Норвежкият външен министър Еспен Барт Ейде обеща днес 500 милиона евро военна помощ за Украйна.