Фермерските протести в Гърция се разрастват, очаква се да затворят Промахон

Протестът на гръцките земеделски производители и животновъди се разраства с нови пътни блокади, които се подсилват ежедневно с още трактори и друг вид селскостопанска техника, съобщават местни медии, цитирани от БТА.

По информация на гръцката държавна телевизия ЕРТ в района на Тесалия, Централна Гърция, по пътищата вече са разположени над 4000 земеделски машини, а от днес в областта има и нова пътна блокада край град Трикала.

Остават блокирани и редица главни пътища – магистралата Солун – Атина при Малгара и Лариса, главният път E65 при Кардица, магистралата Егнатия при Комотини и др. На тези места властите са осигурили алтернативни обиколни маршрути.

Протестиращите земеделци от Серес, Северна Гърция, обявиха намерение днес по обяд да блокират и граничния пункт Промахон (срещу Кулата) на границата с България.

ЕРТ съобщи и за очаквано ново затваряне на граничен пункт Евзони (на границата с Република Северна Македония), който вчера бе блокиран за превозни средства на влизане и излизане, като протестиращите пропускаха само камиони, превозващи бързо развалящи се стоки. Според информацията днес се очаква ново дългосрочно затваряне.

В Лариса животновъди хвърляха мляко, слама и царевица пред сградата на съда, изразявайки гняв от натрупаните проблеми и подкрепа за своите колеги фермери, арестувани по време на сблъсъци с полицията предходните дни.