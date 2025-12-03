Пуснаха от ареста Могерини, повдигнати са й обвинения за измама и корупция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бившият върховен представител на ЕС за външната политика Федерика Могерини и още двама души официално се сдобиха с обвинения в измами, корупция, конфликт на интереси и нарушение на професионалната тайна, съобщи днес Европейската прокуратура, цитирана от Ройтерс.

Могерини и двамата други обвиняеми бяха задържани вчера в рамките на разследване на финансови злоупотреби в ЕС. Докато тече разследването обаче, те остават на свобода, тъй като Европрокуратурата прецени, че няма риск да се укрият, предава БТА.

По данни на обвинението другите двама заподозрени са високопоставен служител от Европейската комисия и старши член на ръководството на Колежа на Европа в Брюж.

Засега Могерини не е коментирала обвиненията.

Европейската прокуратура подчерта, че всички лица се считат за невинни до доказване на вината им пред компетентните белгийски съдилища.

Вчерашните арести последваха обиски в Европейската служба за външна дейност в Брюксел и в Колежа на Европа - престижно учебно заведение, подготвящо бъдещи кадри на ЕС. Домовете на заподозрените също бяха претърсени.

Могерини беше ръководител на външната политика и дипломатическата служба на ЕС в периода 2014 – 2019 г., а от 2020 г. е ректор на Колежа на Европа.

Според Европейската прокуратура разследването се отнася до предполагаема измама, свързана с финансирано от ЕС обучение на младши дипломати.