В Израел се задава криза заради законопроекта за набор на ултраортодоксални евреи в армията

Напрежението избухва по улиците, а законодателите обсъждат нов законопроект, който да задължи ултраортодоксалните евреи да служат в армията заедно с другите израелски евреи.

Двама хареди политици бяха нападнати този месец от крайни ултраортодоксални протестиращи, които са гневни от обсъждането на предложения закон в парламента.

А миналата седмица специална единица на граничната полиция трябваше да спаси военни полицаи, които бяха нападнати от голяма тълпа хареди мъже, докато се опитваха да арестуват заподозрян в укриване от военна служба.

Тези арести предизвикаха създаването на нова система за съобщения, наречена „Черна тревога", за да се разпространява бързо информацията в ултраортодоксалните общности и да се призовават протестиращи, за да се предотвратят арестите.

Натискът за набиране на повече ултраортодоксални мъже предизвика и мащабен протест на десетки хиляди хареди мъже в Йерусалим миналия месец. Много хора разглеждат въпроса като част от по-широк конфликт около идентичността на еврейската държава и мястото на религията в нея.

„Ние сме еврейска държава. Не можеш да се бориш срещу юдаизма в еврейска държава. Това не работи", каза един от протестиращите.

Но промените, които се разпространяват в Израел, все още не са пробили стените на йешивата „Кисе Рахамим" или еврейското семинариев Бней Брак, ултраортодоксален град в покрайнините на Тел Авив.

В класната стая тийнейджъри седят по двойки и обсъждат религиозните закони на юдаизма, а ярко оцветените им тетрадки контрастират с редиците от бели ризи и малки черни кипи (традиционни шапки).

„Ела в един часа сутринта и ще видиш, че половината от момчетата изучават Тората. Чрез изучаването на Тората ние защитаваме войниците, където и да са. Това е нашата армия", казва директорът на йешивата, равин Цемах Мазуз, в това, което според неговия офис е първото му интервю с чуждестранни медии и жена журналист.

Ултраортодоксалните вярват, че непрекъснатите молитви и религиозното учение защитават израелските войници и са толкова важни за военния успех на страната, колкото и танковете и въздушните сили. Това вярване е било приемано от израелските политици в миналото, каза равин Мазуз, но признава, че Израел се променя.

„Днес много хора в правителството и Кнесета са се дистанцирали от религията. Те казват, че учениците в йешивата са мързеливи, което не е вярно. В Тел Авив има десетки хиляди укриватели от военна служба – защо не ги вземат? Защо атакуват учениците в йешивата", казва още той.

Въпреки атаките отдясно, Тел Авив беше сред най-големите източници на войници по време на войната. А натискът, който изпитваха израелските военнослужещи и резервисти през последните две години, насочи вниманието към онези, които не служат, съобщава Би Би Си.

През последните седем десетилетия делът на ултраортодоксалното население в Израел се е удвоил и сега възлиза на 14%. Това, което започна като изключение за няколкостотин религиозни студенти, до началото на войната в Газа, се превърна в група от около 60 000 мъже, които не са били включени в наборната служба.

Проучванията на общественото мнение показват, че подкрепата за наборната служба на ултраортодоксалните нараства. Проучване, проведено през юли от мозъчния тръст „Израелски институт за демокрация", установи, че 85% от нехаредите евреи, включително почти три четвърти от членовете на дясната партия „Ликуд" на Нетаняху, подкрепят санкции за онези, които отказват да се подчинят на заповедта за наборна служба, като мнозинството е в подкрепа на отнемането на социални помощи, паспорти или правото на глас.

Подкрепа за удължаването на проекта идва и от религиозни евреи извън харедитската общност, като Дорит Барак, която живее близо до йешивата в Бней Брак и посочва нехаредитски религиозни евреи, които служат в армията, докато изучават Тората.

Има специални армейски и полицейски части за малкото ултраортодоксални мъже, които в момента избират да служат. Но Бенямин Нетаняху заяви при откриването на зимната сесия на парламента през октомври, че новият законопроект ще предвижда набор на 10 000 студенти от ешива в рамките на две години, нещо, което той описа като „истинска революция".

Ултраортодоксалните партии са ключови съюзници в управляващата коалиция на Нетаняху, а също и в неговата борба за политическо оцеляване, докато е подсъдим по обвинения в корупция, които той отрича. Ключово изискване в замяна на тяхната лоялност е продължаване на освобождаването на техните поддръжници от военна служба.

Проблемът е свалил два пъти правителствата на Нетаняху в миналото.

Законопроектът, който в момента се разглежда в парламента, е опит да се намери решение на проблема или поне да се спечели време преди изборите, които ще се проведат догодина.