Австралия забрани социалните мрежи за деца до 16 г., глобите стигат до 33 млн. долара

Социалните мрежи трябва да съобщават всеки месец колко детски акаунта са затворили, веднага щом Австралия започне да прилага възрастовото ограничение от 16 години следващата седмица, заяви министърът на комуникациите Аника Уелс, цитирана от Асошиейтед прес.

"Фейсбук", "Инстаграм", "Кик", "Редит", "Снапчат", "Тредс", "Тикток", "Екс" и "Ютюб" са застрашени от глоби до 50 млн. австралийски долара от 10 декември, ако не предприемат разумни мерки за премахването на акаунти на деца под 16-годишна възраст в Австралия.

Услугата за предаване на живо "Туич" също беше внесена преди по-малко от две седмици в списъка с платформи, засегнати от възрастовото ограничение, предава БТА.

Австралийският комисар по електронната безопасност ще изпрати уведомления до 10 социални платформи на 11 декември, като ще изисква съобщаването на броя на премахнатите акаунти. Тези уведомления ще бъдат разпращани месечно в продължение на следващите шест месеца.

"Правителството осъзнава, че проверката на възрастта може да отнеме няколко дни или седмици, за да бъде завършена точно и справедливо", посочи Аника Уелс. "Ако обаче Регулаторната комисия по електронна безопасност идентифицира системни нарушения в закона, социалните платформи ще бъдат глобени", добави тя, като уточни, че ще бъдат прилагани максималните глоби при установени системни нарушения.

Днес "Гугъл" заяви, че всички лица под 16-годишна възраст в Австралия ще бъдат изключени от "Ютюб" от 10 декември и ще изгубят някои функции, достъпни само за редовните притежатели на акаунти.

Компанията "Мета", която е собственик на "Фейсбук", "Инстаграм" и "Тредс", посочи, че лица, които са заподозрени, че са малолетни, ще бъдат премахнати от тези социални мрежи, а тези, които са били изключени по погрешка могат да докажат възрастта си като предоставят документ за самоличност или заснемат видеозапис.