Полиция и фермерски трактори в готовност за блокади по пътя към Промахон

Земеделските производители, животновъдите и пчеларите от Серес ще се срещнат днес, сряда, 3 декември 2025 г., в 12:00 часа на кръстовището Лефконас, откъдето планират да се придвижат с тракторите си към Промахон.

От снощи полицията е в пълна бойна готовност, като изпълнява оперативен план, насочен към предотвратяване на преминаването на земеделските производители до граничния пункт. На ключови места са разположени полицейски автобуси, които създават свои собствени пътни блокади, както на главния път, така и на страничните пътища.

Две полицейски клетки и екипи са поставени на главния вход на кръстовището Сидирокастро, а полицейски служители са разположени и по пътищата, свързващи Сидирокастро с Промахона. Целта е, дори ако фермерите успеят да преминат през Лефконас, те да се сблъскат с второ ниво на блокада.

Освен това, по много селски и странични пътища са разположени полицейски служители, за да се предотврати евентуален опит за достъп до Промахон по алтернативни маршрути.

Генералният директор на регионалната полиция Елиас Скандалис пристига в Серес, за да наблюдава и ръководи цялата операция.

В случай че даден пункт по пътя е затворен, служителите на пътната полиция в Серес ще насочват шофьорите на частни автомобили от околовръстните пътища.