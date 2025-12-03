"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Още един кандидат за кмет на Букурещ се оттегли от предизборната надпревара, съобщава Диджи24, цитирана от БТА.

Това е бившият финансов министър от редиците на Социалдемократическата партия и бивш евродепутат Еуджен Теодорович, който участваше като независим.

Днес той призова хората да гласуват в полза на кандидата на Социалдемократическата партия (СДП) и настоящ кмет на Четвърти сектор на Букурещ Даниел Балуца.

Вчера и независимият кандидат и бивш евродепутат Влад Георге се оттегли от надпреварата. Той обяви, че ще подкрепи кандидата на Национално-либералната партия (НЛП) и настоящ кмет на Шести сектор Чиприан Чуку.

Според последното социологическо проучване на института АтласИнтел, публикувано във вторник, Даниел Балуца води, а Чиприан Чику се нарежда на трето място. Разликата между двамата в проучването е по-малко от два процента.

Изборите за кмет на Букурещ са тази неделя, 7 декември.