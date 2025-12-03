„Еърбъс“ ограничи доставките на самолети заради проблеми с качеството

Европейският самолетостроител „Еърбъс" (Airbus) беше принуден да понижи днес целта си за доставки на самолети през 2025 г. заради проблем с качеството на фюзелажните панели на своя водещ модел „А320" (A320), предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Европейският гигант, който планираше да достави 820 самолета тази година, сега вече смята, че ще може да снабди своите клиенти със 790 машини.

Компанията оправда понижената прогноза, очакван ход от мнозина анализатори, с „неотдавнашен проблем с качеството, който засяга фюзелажните панели и оказва влияние върху доставките на самолетите от групата на „А320", тяснофюзелажен модел на „Еърбъс", който е част от флотилията на много авиокомпании.

„Еърбъс", който увери, че финансовите му прогнози за 2025 г. не са променени, не уточни дали проблемите ще се отразят и на темпа на доставките през 2026 г. Акциите на самолетостроителя се покачиха с 2,34 на сто до 194,96 евро малко след отварянето на Парижката борса днес, след като спаднаха с около 7 на сто в предходните два дни.

Понижаването на целта за доставки (-3,7 на сто за годината) идва в турбулентен период за европейския самолетостроител, който миналата седмица изтегли 6000 самолета от модела „А320", за да смени спешно софтуера за управление, уязвим на слънчева радиация.

Мярката беше предприета след инцидент в края на октомври в САЩ, когато полет на американската компания „ДжетБлу"(JetBlue) от Канкун, Мексико, до Нюарк, близо до Ню Йорк, бе принуден да кацне аварийно в Тампа, щата Флорида, след като самолетът рязко се спусна надолу.

„Еърбъс" реагира бързо и избегна значителни смущения в световния въздушен трафик, като в понеделник обяви, че под сто самолета „А320" са временно приземени, като се работи с авиокомпаниите, „за да се гарантира, че могат да бъдат върнати в експлоатация".

Европейският самолетостроител претърпя нов удар същия ден, като се наложи да признае за „проблеми с качеството" по фюзелажните панели, които според компанията са ограничени.

„Еърбъс" обяви на следващия ден, че до 628 самолета от семейството на „А320" могат да бъдат проверени за установяване на възможни производствени дефекти, подчертавайки, че това не означава, че „всички самолети задължително са засегнати".

„А320" в различните си варианти, включително големия „А321" (A321), е най-продаваният пътнически самолет в света, изпреварил неотдавна своя конкурент „Боинг 737" (Boeing 737). До края на септември са доставени 12 257 самолета от модела, влязъл в експлоатация през 1988 година.

Броят на доставките на самолетостроителите винаги се следи отблизо, защото предвещава финансовите резултати.

За първите девет месеца на годината европейският авиационен гигант показва завидно финансово здраве с нов ръст на нетната си печалба през третото тримесечие, за разлика от своя дългогодишен американски конкурент „Боинг", който остава на червена територия.