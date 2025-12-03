Хърватия купува френски гаубици и германски танкове

Хърватският министър-председател Андрей Пленкович ще пътува следващата седмица до Париж и Берлин, за да финализира споразумения за закупуване на френски артилерийски гаубици „Сезар" (Caesar) и германски танкове „Леопард" (Leopard) за хърватските въоръжени сили, съобщи днес ХИНА, позовавайки се на източник от хърватското правителство.

Очаква се в понеделник, 8 декември, в Париж да бъде подписан договор между Франция и Хърватия за доставка на 18 самоходни гаубици „Сезар МК2" (Caesar MK2), а в сряда, 10 декември, в Берлин да бъде подписан договор за закупуване на 44 танка „Леопард 2А8" (Leopard 2A8), предава БТА.

В програмата на Пленкович за двете посещения са предвидени и срещи на четири очи с френския президент Еманюел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц.

Очаква се договорите да бъдат подписани от хърватския министър на отбраната Иван Анушич и неговите френски и германски колеги, като финансирането за танковете и гаубиците ще бъде осигурено чрез финансовия инструмент на ЕС SAFE ("Мерки за сигурността на Европа"), отбелязва още ХИНА.

В Париж ще бъде подписан и пореден План за действие за стратегическо партньорство, след като френският президент Еманюел Макрон и Пленкович подписаха Споразумение за стратегическо партньорство в Загреб през 2021 г.

Съгласно това споразумение Франция е оказала подкрепа на Хърватия в няколко области, включително присъединяването към Шенгенското пространство и еврозоната на 1 януари 2023 г., както и подкрепа за кандидатурата на Хърватия за членство в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Сред темите в дневния ред на посещението на Пленкович в Париж и Берлин ще бъдат и преговорите за прекратяването на войната в Украйна, ситуацията в Западните Балкани, с основен фокус върху Босна и Херцеговина, както и теми свързани със сигурността, отбраната и енергетиката.

Делегацията, която ще придружи Пленкович при пътуванията му, ще включва още хърватския министър на отбраната Иван Анушич, хърватския министър на външните работи Гордан Гърлич Радман, хърватския министър на икономиката Анте Шушняр, хърватския министър на културата Нина Обулен Коржинек и началника на Генералния щаб на Хърватските въоръжени сили генерал Тихомир Кундид, информира ХИНА.