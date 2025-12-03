ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гръцките фермери блокират Промахон, пробиха полице...

Жертвите на наводненията в Индонезия, Шри Ланка, Тайланд и Малайзия вече са 1400

Снимка: Ройтерс.

Проливни валежи в части от Азия доведоха до катастрофални наводнения и свлачища миналата седмица, като отнеха живота на повече от 1400 души в Индонезия, Шри Ланка, Тайланд и Малайзия, предаде Асошиейтед прес и БТА.

Най-тежък удари понесе Индонезия със 753 смъртни случая, последвана от Шри Ланка с 465.

Най-малко 185 души загинаха в Тайланд, в Малайзия - трима.

Спасителните операции продължават и днес, като над хиляда души се водят в неизвестност и цели села са затрупани от кал и отломки вследствие на наводненията и свлачищата. Има прекъсвания на тока и комуникациите.

Снимка: Ройтерс.

