Експрезидентът на Бразилия ще излежи поне 7,5 години в затвор със строг режим

Бившият бразилски президент Жаир Болсонаро, който излежава присъда от 27 години и три месеца за организиране на опит за държавен преврат, ще трябва да остане в затвор със строг режим поне 7 години и 6 месеца, според решение, публикувано от съдебните власти, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ, цитирана от БТА.

В документ, изпратен от Наказателния съд на Бразилия до Върховния съд, властите заявяват, че десният лидер ще има право да поиска по-лек режим едва на 24 април 2033 г.

Ако решението бъде одобрено, Болсонаро, който по това време ще бъде на 78 години, ще може да напуска затвора през деня, за да работи или учи, но все пак ще трябва да се връща в килията си всяка вечер.

Същият съд определи, че Болсонаро може да поиска условно освобождаване, което позволява на затворник да напусне ареста при определени условия и под надзор, на 13 март 2037 г., дни преди 82-рия си рожден ден.

Според документа Болсонаро официално е започнал да изтърпява присъдата си на 4 август. Присъдата ще бъде изтърпяна през 2052 г.

Бившият президент обаче все още се надява, че Върховният съд ще разгледа жалбата, която той подаде миналата седмица, в която иска да се отмени цялото дело срещу него. Това се счита за малко вероятно, тъй като Върховният съд вече е обявил делото за приключено.

Болсонаро излежава присъдата си в специална килия в централата на Федералната полиция в Бразилия. Той е осъден за ръководене на заговор, целящ да попречи на президента Луиз Инасио Лула да Силва да встъпи в длъжност. Да Силва спечели президентските избори през октомври 2022 г., когато Болсонаро бе кандидат за преизбиране.