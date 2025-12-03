ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кремъл: Путин е приел някои от предложенията на САЩ за Украйна

2104
Владимир Путин Снимка: Пресслужбата на Кремъл

Кремъл заяви днес, че руският президент Владимир Путин е приел някои от предложенията на САЩ за прекратяване на войната в Украйна, и че Русия е готова да провежда срещи с американски представители толкова пъти, колкото е необходимо, за да бъде постигнато мирно споразумение, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Кремъл посочи, че на вчерашната среща на специалния американски пратеник Стив Уиткоф и на зетя на американския президент Доналд Тръмп - Джаред Къшнър с руския президент, не е постигната договореност.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков уточни обаче, че би било погрешно да се каже, че Путин е отхвърлил американските предложения, като добави, че по време на срещата те са били обсъдени директно за първи път.

"Високо ценим политическата воля на президента Тръмп да продължи да търси решения за мирното уреждане на конфликта в Украйна и сме признателни за тези усилия на неговата администрация", каза Песков.

"Ние сме готови да се срещнем толкова пъти, колкото е необходимо, за да постигнем мирно споразумение", подчерта той.

