Гръцките фермери затварят Промахон, пробиха полицейската блокада (Снимки, видео)

Напрежение избухна между фермерите, участващи в блокадата на Серес и полицейските сили в опит да блокират митническия пункт Промахон. Фермерите успяха да пробият първата полицейска блокада на кръстовището Лефконас въпреки силното присъствие на полицейските сили.

С тракторите си те преминаха отстрани през нивите, избягвайки главната полицейска бариера и продължавайки към Сидирокастро, като крайната дестинация беше Промахон. Протестите продължават с цел създаване на нова блокада на митническия пункт.

Десетки селскостопански машини от населените места в района на Серес се придвижиха до границата въпреки полицейските блокади. На моста край Петрици тежките машини се натъкнали на сериозна полицейска бариера и все още не с я преминали.

Полицията беше подредила три клетки за борба с безредиците, перпендикулярни на пътя, блокирайки го и не позволявайки на фермерите да преминават към Промахон, но земеделците пробиха блокадата и вече са на път към границата.

В същото време фермери продължиха да блокират митническия пункт Евзони, на границата между Гърция и Северна Македония, както на входа, така и на изхода. Въпреки блокадата, камиони, превозващи гръцки продукти, както и превозни средства за спешни случаи, се допускат.

Решението им е блокадата да продължи поне три часа.

Земеделците в цяла Гърция искат пълно и навременно изплащане на директните плащания и помощите, които са блокирани или забавени заради административни неуредици в разплащателната им агенция. Към земеделските производители сега се присъединиха и животновъдите, които пък настояват за спешни обезщетения за загубите, претърпени от епидемията от шарка, след като бяха убити над 400 хил. животни. Други искания са държавна намеса за регулиране на високите цени на енергията, горивата и фуражите, които оскъпяват продукцията им. Протестират срещу ниските изкупни цени и настояват за гаранции, които да покриват поне себестойността на труда им.

Преди няколко години гръцките фермери спазваха "традицията" всяка зима да излизат на дълги протести, които продължаваха от декември до февруари, когато за тях е "мъртъв" сезон. На ГКПП Кулата-Промахон се събираха стотици трактори и движението през пункта дни наред бе напълно блокирано. След преговори се стигаше до "прозорец" и фермерите се съгласяваха за по няколко часа да пропуснат чакащите автомобили и след това отново блокадата продължаваше. В тези тежи зимни месеци колоната от товарни камиони от двете страни на границата стигаше до 20 км, а тираджиите чакаха с дни на опашката.