Украйна: Взрив избухна в руската част на петролопровода „Дружба“

Взрив е избухнал в тръбопровода „Дружба", през който Русия изнася петрол за някои европейски държави, предаде Укринформ, позовавайки се на информация от Главното управление за разузнаване на украинското Министерство на отбраната, съобщава БТА.

Ударът по тръбопровода е нанесен край село Казински Виселки в западната руска Тамбовска област.

Ройтерс отбелязва, че това е петото нападение срещу „Дружба" от началото на годината.

Междувременно „Укренерго" съобщи във „Фейсбук", че потребителите в четири региона на страната са останали без електричество поради руските атаки.

„През нощта врагът атакува енергийни съоръжения в няколко региона. В резултат на това потребителите в Харковска, Днепропетровска, Запорожка и Херсонска области са без ток. Във всички региони се извършват аварийно-ремонтни работи. Енергийните компании правят всичко възможно, за да възстановят възможно най-бързо оборудването, повредено от врага", се казва в изявлението, цитирано от Укринформ.